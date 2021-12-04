Dr. Mehmet Öz’ün adaylığı kriz çıkardı: “Türk vatandaşlığından ayrılsın!”

ABD'de yaptığı televizyon programlarıyla ünlenen ve Türkiye'de de oldukça tanınan bir isim olan kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'ün Cumhuriyetçi Parti'den ABD Senatosu’na adaylığı tartışmalara neden oldu. Cumhuriyetçi Parti'den bazı isimler Öz'ün Türk vatandaşlığından ayrılmasını istedi.

Sozcu.com.tr

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ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı ve televizyon programı sunucusu Mehmet Öz, ABD Senatosu'na adaylığını açıkladı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın partisi Cumhuriyetçi Parti'den aday olarak Senato'ya girmek için yarışacağını açıklayan Öz yaptığı duyuruda, “ABD’nin Washington'daki sorunlarını çözmek için muhafazakar bir Cumhuriyetçiye ihtiyacı var” dedi.

Ancak bu adaylık Cumhuriyetçi Parti’den bazı isimlerde rahatsızlığa yol açtı. Rahatsızlığın nedeni ise Öz’ün hem Amerikan hem de Türk vatandaşlığına sahip olması. Cumhuriyetçi Parti’den eski siyasi danışman Demokrat Steve Schmidt, Twitter hesabından “Çifte vatandaş ABD Senatosu’nda hizmet edemez ve etmemelidir. Öz, Türk vatandaşlığından çıkmadan aday olamaz.” açıklamasında bulundu. Schimdt’e sosyal medyadan destek mesajları da geldi, konuyla ilgili sert eleştiriler de…

YASAL BİR ENGEL BULUNMUYOR

Ancak Öz’ün adaylığının önünde yasal bir engel bulunmuyor. ABD kanunlara göre, Kongre’de görev yapan çifte uyruklulara karşı herhangi bir yasak bulunmuyor. Brookings Enstitüsü’nde araştırma görevlisi Molly Reynolds, “Kongre’de görev yapmak için gereken tek nitelik yaş, Senato için en az dokuz yıl ABD vatandaşı olmak ve seçim sırasında temsil ettiğiniz eyalette yaşamak yeterli” ifadelerinde bulundu.

Öte yandan, Mehmet Öz’ün Türkiye’de askerlik yapması da diğer adaylar arasında propaganda aracı olarak kullanılırken, 2011’de SJ Magazine ile yaptığı röportajda Türkiye’deki askerlik konusu yeniden açıldı. Öz, 2011 yılındaki röportajında “Göçmen bir anne babanın oğlu olarak, Türk köklerime derinden bağlı bir Amerikalı olarak büyüme ayrıcalığına sahip oldum” demiş, Öz sözlerini, “Türkiye’de çok sayıda akrabam var, çocukken bir süre orada yaşadım ve çifte vatandaşlık için zorunlu olan Türk ordusunda görev yaptım.” ifadeleriyle sürdürmüştü.

DAHA ÖNCE ÇİFT VATANDAŞLIKTAN AYRILANLAR OLDU

ABD Senatörleri arasında çifte vatandaş olarak görev yapanlar olduğu gibi, yaygın olarak yabancı vatandaşlıklardan ayrılanlara da rastlanabiliyor. Örneğin, Senatör Ted Cruz, Texas senatörü iken 2014 yılında Kanada vatandaşlığından vazgeçmişti.

Forbes dergisindeki yorumcu Andy Semotiuk, amacın “çifte vatandaşlığa sahip olmaları durumunda, aralarında bariz bir çıkar çatışması olan kararlara ağırlık vermemeleri gerektiği konusunda herkesi uyarmak” olacağını söyledi.

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