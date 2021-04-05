DSÖ doğruladı! Covid-19 insanlardan hayvanlara bulaşıyor

Corona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında dünya genelinde aşılama kampanyaları hız kesmeden devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) Covid-19’un insanlar ve hayvanlar arasında nasıl yayıldığı konusunda açıklama geldi.

DSÖ’nün Rusya Temsilcisi Melita Vujnovic yaptığı açıklamada, Covid-19’un insanlardan kedilere, köpeklere, vizonlara, rakunlara, aslanlara ve kaplanlara bulaşabildiğini ifade etti.

DİĞER HAYVANLAR DA ARAŞTIRILIYOR

DSÖ’nün Covid-19’un diğer hayvanlar üzerindeki etkilerini araştırdığını aktaran Vujnovic, “Covid-19 esas olarak insandan insana bulaşma yoluyla yayılıyor, fakat Covid-19 zoonotik bir virüs olması nedeniyle insandan hayvana bulaşma bulguları bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Ara taşıyıcının henüz tanımlanmadığını belirten Vujnovic, “Aralarında vizon, köpek, evcil kedi, aslan, kaplan ve rakun köpeklerinin de bulunduğu enfekte insanlarla temas eden birkaç hayvanın Covid-19 testlerinde pozitif sonuç tespit edildi. Virüsün diğer hayvan türleri üzerindeki etkisini inceleme süreci ise devam etmektedir” dedi.

“COVİD-19 HASTALARI HAYVANLARLA TEMASI SINIRLAMALI”

Covid-19 testlerinde pozitif sonuç alan kişilere evcil hayvanlarla temasını sınırlamaları tavsiyesinde bulunan Vujnovic, “Şu anda Covid-19 hastalarının ve risk altındaki kişilerin evcil ve diğer hayvanlarla temaslarını sınırlamaları öneriliyor. Covid-19, insan ve hayvan popülasyonları arasında hareket ettikçe virüsün genetik modifikasyonları meydana gelebilir ve bu değişiklikler insanları enfekte eden hastalık için potansiyel sonuçlara yol açabilir” dedi.

Vujnovic ayrıca, diğer potansiyel hayvan rezervuarlarını tespit etmek ve gelecekteki salgınlardan kaçınmak için hangi hayvanların virüse en duyarlı olduğunu anlamanın önemli olduğuna dikkat çekti.

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