DSÖ’den Afganistan uyarısı: 1 haftalık malzememiz kaldı

Kabil havalimanındaki kaos ortamı ve kısıtlamaların Dünya Sağlık Örgütü tarafından bölgeye sağlanan tıbbi ekipman teslimatını engellediği belirtildi. DSÖ ülkede yalnızca bir hafta yetecek tıbbi malzemenin kaldığını açıkladı. Ülkede şu anki durum ani bir vaka artışına neden olabilir.

Sozcu.com.tr

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afganistan’daki son duruma ilişkin yeni bilgiler paylaştı.

DSÖ tarafından yapılan açıklamada, Afganistan’daki sağlık tesislerinin yüzde 95’inin çalışmaya devam ettiği, ancak bazı kadın personelin görevlerine dönmediğini ve bazı kadın hastaların artık evlerinden çıkmaktan korktuklarını söyledi.

DSÖ’nün Afganistan’da yetkili üst düzey görevlisi tarafından yapılan açıklamada, yurtdışından tıbbi ekipman teslimatlarının Kabil havaalanındaki kısıtlamalara takılması nedeniyle yalnızca bir hafta yetecek kadar malzemeye sahip olduklarını açıkladı.

TEST SAYISI YÜZDE 77 DÜŞTÜ

DSÖ’nün Doğu Akdeniz ofisinden yetkililer, Birleşmiş Milletler (BM) ajansının ayrıca Afganistan’daki mevcut karışıklığın Covid-19 enfeksiyonlarını artırabileceğinden endişe duyduklarını bildirdi.

DSÖ yetkilileri testlerin geçen hafta yüzde 77 oranında düştüğünü aktarırken, aşılamanın da düştüğünü vurguladı.

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