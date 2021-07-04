DSÖ’den Delta varyantı uyarısı: Aşılar geride kalıyor

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Delta varyantının yayılması ile ilgili bir açıklama yaptı. Gelişmiş ülkelerin, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle aşı paylaşma sürecinin çok yavaş ilerlediğini söyledi.

Ghebreyesus, “Bu yavaşlık Delta varyantının yayılmasına sebep oldu. Bu durum milyonlarca insanın yaşamını riske attı. Aşıların paylaşılması varyantların gerisinde kalıyor. Delta varyantı şu an en az 98 ülkede tespit edildi” dedi.

DSÖ’nün bir numaralı ismi olan Ghebreyesus, “Dünya liderlerine çağrım, bütün ülkelerdeki nüfusun en az yüzde 10’u Eylül ayının sonuna kadar aşı olmalıdır. Bunun sebebi de kırılgan insanlar ve sağlık çalışanlarını korumaktır. Delta varyantı tehlikeli, evrim geçiriyor ve mutasyona uğruyor. Delta varyantı çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Dünya koruyucu maske, eldiven, oksijen, Covid-19 testi, ilaç ve aşıları paylaşmalıdır. Pandemiyi yavaşlatmak için gelecek yılın temmuz ayına kadar bütün ülkelerin nüfuslarının yüzde 70’i aşı olmalıdır” dedi.

Salgını durdurmak için bu oranlara ulaşılması gerektiğini söyleyen Ghebreyesus, “Bu sayede dünya ekonomik olarak iyileşecek” ifadesini kullandı.

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