DSÖ’den Türkiye’yi de kapsayan uyarı: Mart ayını işaret ettiler

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye'yi de kapsayan Avrupa ofisi, corona virüsünün gidişatı ile ilgili açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr

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Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Covid-19’un bölgedeki gidişatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamada Türkiye’yi de kapsayan bölgede 2022 yılının Mart ayına kadar salgından ölüm sayısının 2 milyonu geçebileceği belirtildi. Son dönemde bölgede günde 4.200 insanın yaşamını yitirdiği ve bu sayının Eylül ayında açıklanan verilerin neredeyse iki katı olduğu belirtilirken salgının başladığı günden beri 1.5 milyondan fazla insanın yaşamını yitirdiği kaydedildi.

49 ÜLKEDE BASKI BÜYÜK

DSÖ yetkilileri salgının ciddiyetini koruduğu ve bölgedeki 53 hastaneden 25’indeki müsait hastane yatak sayısının ciddi olarak sıkıntı yarattığı belirtilirken 49 ülkedeki yoğun bakım ünitelerinin de baskı altında olduğunu açıkladı.

Şu anki ölüm sayılarının benzer bir şekilde devam etmesi durumunda 1 Mart’ta bölgedeki ölüm sayısının 2.2 milyona çıkmasının beklendiği belirtildi. Ölüm sayılarının bölgede özellikle etkisini gösteren Delta varyantı ile birlikte tetiklendiğini ve son dönemde maske takılması ve sosyal mesafe gibi kuralların gevşetilmesinde de büyük bir etki olduğu vurgulandı.

AŞININ YANI SIRA ÖNLEMLER ALINMALI

Dr. Kluge, “Aşının yanı sıra başka önlemler de alınmalı. İki doz standart aşının yanı sıra sunulursa üçüncü doz hatırlatıcı aşı ve engelleyici önlemler de normal rutinimizin bir parçası olmalı” dedi. Kluge, maske takılması, ellerin yıkanması, kapalı alanların havalandırılması ve sosyal mesafe gibi kuralların da virüsün yayılmasını engellemeye imkan sağladığını söyledi.

Kluge, “Bugün Covid-19, Avrupa genelinde ve Orta Asya’da çok ciddi. Zorlu bir kış önümüzde ve hepimiz yani hükümetler, sağlık kuruluşları ve bireyler pandemiyi kontrol altına almak için doğru hamleleri yapabilir” dedi.

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