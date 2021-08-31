Dünya bu programı konuşuyor… Taliban militanları silah zoruyla konuşturdu

Afganistan'da bir televizyon programına silah zoruyla dahil olan Taliban militanlarının görüntüsü dünya kamuoyunun gündemine oturdu.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin 20 yıl sonra Afganistan’dan çekilmesi sonrası kontrolü ele alan Taliban’ın tartışma yaratan hamleleri dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırıyor.

Batılı güçler ülkeden çekilme sürecini tamamlarken, Taliban militanlarının bir televizyon programını basması dikkat çekti. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Afgan ulusal televizyonunda yayınlanan Pardaz isimli programın sunucusu, eli silahlı Taliban üyelerinin zoruyla birlikte canlı yayına çıktı.

Taliban militanları arkasındayken konu başlıklarını okuyan sunucu, Eşref Gani hükümetinin düşüşünden bahsettikten sonra vatandaşların Taliban yönetimi altında korkmamaları gerektiğini söyledi.

BBC World News’tan Yalda Hakim’in paylaştığı görüntülerde daha sonra sunucunun Taliban militanlarıyla söyleşi yaptığı görülüyor. Hakim görüntülerle ilgili paylaştığı mesajda, “Afganistan televizyonu. Sürreal. Afgan televizyonunda politik bir tartışma programı artık böyle görünüyor. Taliban askerleri sunucunun arkasından izliyor” dedi.