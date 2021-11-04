Dünya Sağlık Örgütü’nden endişe veren açıklama: Bir yıl öncesine döndük

Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa bölgesinden sorumlu üst düzey ismi Dr. Kluge bir basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Birleşmiş Milletler bünyesindeki Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Henri Kluge açıklamalarda bulundu. Corona virüsü salgınının etkisini yine hissettirdiğini hatırlatan Dr. Kluge, “Avrupa bir yıl önceye geri döndü ve salgının merkez üssü oldu. Şu anki fark ise daha çok şey biliyoruz ve daha çok şey yapabiliriz” dedi.

Son iki hafta içerisinde 23 ülkenin önlem ve kısıtlamaları artırdığına dikkat çeken Kluge, “Fakat 7 ülkenin yasakları gevşetmesi bende endişe yaratıyor. Taktiğimizi değiştirmeliyiz. Covid-19’un artmasına reaksiyon göstermek yerine en başta hastalığın bulaşmasını engellemeliyiz” ifadesini kullandı.

“ŞUBAT AYINA KADAR 500 BİN İNSAN ÖLEBİLİR”

Kluge, “Eğer Avrupa’da ve Orta Asya’da maske kullanımı yüzde 95 seviyelerinde olursa 2022 yılının Şubat ayına kadar kaybedeceğimiz yarım milyon insanın 188.000’ini kurtarabiliriz” dedi.

Kluge, “Avrupa’da Covid-19’un yayılma hızı endişe yaratıyor. Şu an Avrupa bölgesindeki 53 ülkede hastalığın yayılması büyük bir endişe yaratıyor” ifadesini kullanarak yeni vakaların rekor seviyeye ulaşmasının arkasında Delta varyantının yattığını söyledi.