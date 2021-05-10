Dünya’da Türkiye paniği: Türkiye çıkarsa biz de yokuz

ABD’nin Afganistan’daki askerlerini çekme süreci sancılı ilerliyor… ABD ordusunun 4 Temmuz’a kadar askerlerini bölgeden çekme süreci ile ilgili pürüzler giderilmeye çalışılırken Wall Street Journal’a konuşan yetkililer Türkiye’nin de bölgedeki mevcut güçlerini çekmeyi ABD ve NATO’ya söylediğini ortaya çıkardı.

Gazeteye konuşan ABD’li yetkililer Washington’ın 4 Temmuz’a kadar yetiştirmeyi planladıkları ülkeden ayrılma sürecinde Türkiye’nin de Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nı koruyan askerlerini çekmeyi planladığını söylediğini duyurdu. Gazeteye konuşan yetkililer, Avrupalı ülkelerin ABD’den ayrılma sürecini geciktirmesini talep ettiğini söylerken “Bir diğer sorun da yıllarca Kabil’deki havalimanının korunmasını üstlenen Türkiye’nin ABD ve NATO’ya askerlerini çekmeyi planladığını söyledi” ifadesine yer verdi.

TÜRKİYE’NİN OLMAMASI RAHATSIZ ETTİ

Gazete, Türkiye’nin havalimanının güvenliğini sağlamama konusundaki adımının birçok Batı ülkesini rahatsız ettiği ve Türkiye’nin olmadığı bir senaryoda ülkedeki diplomatik temsilcilikler ve büyükelçiliklerin açık kalmasını istemediklerini yazdı. ABD önderliğindeki NATO koalisyonundaki yaklaşık 20 ülkenin ABD’ye “beraber girdik, beraber çıkmalıyız” çağrısında bulunduğu da belirtildi.

Wall Street Journal, “Eğer Türkiye bölgeden ayrılırsa Batılı ülkelerin diplomatik temsilcilikleri de ülkede az sayıda da olsa diplomat bırakma kararını gözden geçirecek. Uluslararası taraflarla havalimanının güvenliğinin sağlanabilmesi bir seçenek fakat güvenliği askerlerin sağlayamadığı bir bölgede kalmaları olası gözükmüyor” ifadesine yer verdi.

“ÖNCELİĞİMİZ GÜVENLİK”

Gazeteye konuşan ABD’li bir yetkili, “Hedefimiz Temmuz ayının başı fakat bu süreçte birçok faktör var. Avrupalı müttefiklerimizi destekleyeceğiz” dedi.

Bir AB diplomatı da aralarında Almanya’nın da olduğu çok sayıdaki ülkenin ABD’ye çıkış tarihinizi erteleyin çağrısını yaptığını söylerken gazeteye açıklama yapan NATO yetkilisi, “Bölgeden ayrılmak, düzenli, koordineli ve sorunsuz olacaktır. Askerlerimizin güvenliği en büyük önceliğimiz” dedi.

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