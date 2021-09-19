Dünyanın en uzun milleti giderek kısalıyor

Hollanda uzun zamandır dünyanın en uzun milletine sahip ama araştırmacılara göre nüfusu giderek kısalıyor.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en uzun milletine sahip Hollanda’da yapılan bir araştırmaya göre ülke nüfusunun boyları son 100 yılda artmasına rağmen, 2001 doğumlu Hollandalı erkeklerin 1980’deki yaşıtlarından 1 santimetre, kadınların ise 1,4 santimetre daha kısa olduğu ortaya çıktı.

1980 doğumlu Hollandalı erkeklerin boyları ortalama 183,9 santimetreyken, kadınların boyları 170,7 santimetreydi.

Belediye sağlık hizmeti GGD ve Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü, RIVM tarafından yapılan çalışmada, boylarını kendileri bildiren ve 19 ile 60 yaşları arasında Hollanda doğumlu 719.000 kişi analiz edildi.

GÖÇ ETKİSİ

Araştırmacılara göre, boy uzunluğunun azalmasının nedeni kısmen daha kısa nüfus gruplarından artan göç seviyeleriyle ilgili. Bununla birlikte, ebeveynlerinin her ikisi de Hollanda’da doğmuş olan bireyler ve dört büyükanne ve büyükbabası Hollanda doğumlu olanlar için de boy uzunluğunun düştüğü görüldü.

Ailesinde göç öyküsü olmayan Hollandalı erkeklerin boylarında herhangi bir artış görülmezken, ailesinde göç olmayan Hollandalı kadınların ise boyu kısaldı.

Bununla birlikte, araştırmacılara göre, Hollanda sokakları 2020’de 1950’lerin başlarına kıyasla çok farklı bir resim gösteriyor. 1930-34 neslinin yaklaşık yüzde 3’ü en az 190 santimetre boyundayken, 2020’de yüzde 20’den fazlası en az 190 santimetre oldu. 1950’lerde ise genç erkeklerin yüzde 42’si 175 santimetreden, ancak 2020’de bu rakam sadece yüzde 12’ydi.

Araştırmacılar, Hollandalıların dünyanın en uzun insanları unvanını kaybetmediğini, milenyumun başında doğanların hala bu statüye sahip olduğunu vurguladı.

Yıllar boyunca araştırmacılar, Hollandalıların neden bu kadar uzun olduğunu bulmaya çalıştılar. Araştırmalar, bunun doğal seçilim ve daha uzun boylu insanların daha fazla çocuğa sahip olmasının, uzun genlerini aktarmasından kaynaklanabileceğini öne sürüyor.

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