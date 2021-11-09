Duterte’nin kızı seçimlerden çekiliyor

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin kızı Sara Duterte-Carpio, geçtiğimiz günlerde açıkladığı belediye başkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz günlerde Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterto'nun kızı Sara Duterte- Carpio, Davao City'ye Belediye Başkanı adayı olduğunu açıklamıştı. Carpio bugün yaptığı açıklamada ise, Belediye Başkanlığı adaylığından geri çekildiğini kamuoyu ile paylaşırken, “Bu öğleden sonra, Davao City Belediye Başkanlığı adaylığımı geri çekiyorum'' dedi.

Sara Duterte'nin bu yılki devlet başkanlığı seçimlerin güçlü bir aday olabileceği konuşulurken, 43 yaşındaki Sara Duterte'nin devlet başkanlığı ile ilgilenmediği belirtildi.

Filipinler'de 2022'de gerçekleştirilecek seçimlerde belediye başkanlığı ve yerli yetkili adaylarının son başvuru tarihi 15 Kasım olarak bildirildi.

Seçimlerde adaylığı bulunan diğer isimler ise; Senatör Manny Pacquiao, Manila Belediye Başkanı Francisco Domagoso, Devlet Başkanı Vekili Leni Robredo, Senatör Panfilo Lacson ve Ferdinand Marcos Jr. olarak biliniyor.

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