En çok aşı yapılan ülkede panik: Aşı olanların yarısına Delta varyantı bulaştı

Resmi verilere göre 10 milyondan fazla doz corona virüsü aşısı uygulayan 9 milyon nüfusa sahip İsrail’de Delta varyantı kabusu artıyor… İlk olarak Nisan ayında tespit edilen Delta varyantının hızla yayıldığı bir dönemde bugün Sağlık Bakanlığı güncel verileri kamuoyu ile paylaştı.

Sağlık Bakanlığı, son 3 ay içerisinde en yüksek günlük corona virüsü vakasının tespit edildiğini açıkladı. Pazar günü 343 insanda corona virüsü tespit edildiğini açıklayan İsrail Sağlık Bakanlığı, yeni vakaların büyük kısmının Delta varyantı olduğunu duyurdu.

AŞI OLMALARINA RAĞMEN BULAŞTI

Yapılan açıklamada, “Yeni tespit edilen corona virüsü vakalarının yarısından fazlası (yüzde 51) corona virüsü aşısı oldu. Tespit edilen vakaların sadece 15’i ülke dışından gelen gezginlerdi. Vakaların üçte biri 11 yaşın altındaki çocuklar ve yüzde 13’ü 12-18 yaş arasındaki çocuklar” ifadesi kullanıldı.

Yapılan gen testlerinde, doğrulanmış corona virüsü vakalarının yüzde 90’ının Delta varyantı olduğu belirtilirken, “Üç hafta önce Delta varyantı, toplam vakaların yüzde 60’ına denk geliyordu. Ülkedeki Delta varyantı, daha önce ülke genelinde baskın olan ve ilk olarak Birleşik Krallık’ta bulunan mutasyonu geride bıraktı” dedi.