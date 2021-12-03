Epstein, eski Başkan Clinton’u 17 kez ziyaret etmiş

ABD'de 18 yaşından küçük kızlara cinsel istismarda bulunduğu ve fuhuş ağı oluşturduğu suçlamasıyla tutuklanan ve hapishanede intihar eden milyarder iş insanı Jeffrey Epstein'ın ünlü isimlerle bağlantıları ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İngiltere basını, Epstein'in Clinton'un başkanlığı döneminde tam 17 kez ziyaret ettiğini yazdı.

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ABD’de milyarder sevgilisi Jeffrey Epstein’le fuhuş ağı oluşturduğu suçlamasıyla tutuklanan Ghislaine Maxwell’in davası sürerken, İngiliz Daily Mail gazetesi, Epstein ve ünlü isimlerin bağlarıyla ilgili yeni detayları ortaya çıkardı.

ABD’de 18 yaşından küçük kızlara cinsel istismarda bulunduğu ve fuhuş ağı oluşturduğu suçlamasıyla tutuklanan ve hapishanede intihar eden milyarder iş insanı Jeffrey Epstein’in eski Başkan Bill Clinton döneminde Beyaz Saray’a çok rahat erişebildiği ortaya çıktı. Epstein’in 1993 yılında göreve başlamasından yalnızca bir ay sonra Bill Clinton ile görüşmek için Executive Mansion’a gittiği, ikilinin üç yıl boyunca sık sık bir araya geldiğini ortaya çıkardı.

BİR GÜN İÇERİSİNDE 3 ZİYARET

DailyMail tarafından yayımlanan kayıtlara göre, Epstein, Clinton’u tam 17 kez ziyaret etmiş, buna bir gün içerisinde yaptığı üç ziyaret de dahil…

Öte yandan, Epstein’ın, kayıtlara göre daha sonra Hazine Bakanı olarak görev yapan biri de dahil olmak üzere Clinton’un en kıdemli danışmanlarından ve yardımcılarından bazıları tarafından davet edildiği de belirlendi.

CLİNTON BİR ŞEY BİLMEDİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

Epstein 2019’da tutuklanmasının ardından hapishanede intihar ettiğinde Clinton, arkadaşının gerçekleştirdiği ‘korkunç suçlar hakkında hiçbir şey bilmediğini’ iddia etmişti. Epstein’ın suçları 2006’da tutuklanıncaya kadar kamuya açıklanmasa da, Beyaz Saray’a yapılan ziyaretler, sözde bayan Ghislaine Maxwell’in kendisi için reşit olmayan kızları işe almakla suçlandığı zaman diliminde gerçekleştiği belirlendi.

Ziyaretçi günlükleri DailyMail.com tarafından bir dizi FOIA talebi kapsamında Clinton Başkanlık Kütüphanesinden alındı.

Epstein’ın Clinton Beyaz Saray’a ilk ziyaretinin 25 Şubat 1993’te olduğunu ve davetiyeyi veren kişinin ‘Rubin’ olarak listelendiği belirlendi. O sırada Beyaz Saray’daki en önde gelen Rubin, Clinton göreve geldiğinde Ulusal Ekonomi Konseyi’nin direktörlüğünü üstlenen Robert Rubin’di. Rubin ile Clinton’un yakınlığı direktörlükten Hazine Bakanlığı’na yükselmesinin de önünü açtı.

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