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Erdoğan’dan G-20’de peş peşe görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayınlanma: 17:53 - 30 Ekim 2021 Güncellenme:
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Erdoğan’dan G-20’de peş peşe görüşmeler

G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile görüştü.

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