Erdoğan’dan G-20’de peş peşe görüşmeler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında görüşmeler gerçekleştirdi.
G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile de bir araya geldi.