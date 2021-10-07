Erdoğan’dan Putin’e doğum günü tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede Putin'in doğum gününü de kutladı.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi

gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan geçen ay sonunda Putin ile yüzyüze görüşmüş, enerji ve savunma alanı başta olmak üzere çeşitli konuları ele almıştı.

Görüşmede Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü de kutladığı kaydedildi.

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