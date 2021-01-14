Erdoğan’ın aşı fotoğrafı sosyal medyayı karıştırdı

Dün gerçekleştirilen Bilim Kuru toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesi'ne giderek Türkiye’de Çin merkezli corona virüsü aşısı olan SinoVac’ı yaptıran ilk kişi olmuştu. İlk aşının yapılmasının ardından bugün sağlık çalışanlarının aşılanması başladı. Yaklaşık 300 bine yakın sağlık çalışanı aşı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Ankara Şehir Hastanesi'ne giderek corona aşısı oldu. Twitter hesabından da açıklamada bulunan Erdoğan, “Başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde şu ana kadar 254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım. İnşallah çok kısa süre içinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

ERDOĞAN’IN FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hastanedeki fotoğrafı sosyal medyada çok paylaşılanlar arasında girdi. Corona virüsü aşısını yapan doktorun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na benzetilmesi kullanıcılar arasında konuşuluyor.

Söz konusu fotoğrafa ilişkin açıklama yapan İBB Başkanı İmamoğlu, “Hayır, Ben değilim” ifadesini kullandı.

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