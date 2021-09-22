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Erdoğan’ın Kırım açıklamalarına Rusya’dan sert yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün New York'ta BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamalara Rusya'dan çok sert yanıt geldi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 13:56 - 22 Eylül 2021 Güncellenme:
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Erdoğan’ın Kırım açıklamalarına Rusya’dan sert yanıt

New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 76’ncı toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kırım ile ilgili sözlerine Rusya’dan sert yanıt geldi.

Dünkü konuşmasında, “İlhakını tanımadığımız Kırım dâhil, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunmasına önem veriyoruz” diyen Erdoğan’ın bu açıklamalarına Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov karşılık verdi.

29 Eylül’de Rusya Devlet Başkanı Putin ile Erdoğan’ın Soçi’de görüşmesi öncesinde açıklamaları değerlendiren Peskov, “Moskova, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda yaptığı yorumları esefle karşıladı” ifadesini kullandı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Peskov, “Elbette bu tür açıklamaların bize yönelik yapıldığını düşünüyoruz, biz böyle algılıyoruz. Doğal olarak Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Rusya’ya ziyaretine hazırlandığımız sırada bu açıklamaları esefle karşıladık” dedi.

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