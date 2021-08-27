Ermenistan Başbakanı Paşinyan’dan Türkiye açıklaması: Olumlu sinyallerle cevap vereceğiz

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Paşinyan, Türkiye'den olumlu sinyaller aldıklarını belirterek, "Olumlu sinyallere olumlu sinyallerle cevap vereceğiz" dedi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başkent Erivan’da düzenlenen hükümet toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilere değinen Başbakan Paşinyan, “Türk kamuoyundan bazı olumlu sinyaller alıyoruz. Bu sinyalleri değerlendireceğiz, olumlu sinyallere olumlu sinyallerle cevap vereceğiz” diye konuştu.

ERDOĞAN’DAN KALICI BARIŞ ÇAĞRISI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 25 Ağustos’ta yaptığı konuşmada Ermenistan’la ilgili, “Bölgemizde süregiden gerilimleri suhuletle çözüme kavuşturmak için ikili ve çok taraflı olarak pek çok adım attık. Dağlık Karabağ’daki işgalin sona ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barış adına yeni bir fırsat penceresi açıldığını, Ermenistan’ın bunu değerlendirmesi halinde bizim de gerekeni yapacağımızı ifade ettik” ifadelerini kullanmıştı.