Ermenistan’dan koridor açıklaması

Ermenistan Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Armen Grigoryan, yerel basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen ay yaptığı "koridor" açıklamasına yanıt verdi.

Sozcu.com.tr

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Azerbaycan ve Ermenistan arasında gerilim devam ederken, Erivan hükümetinden dikkat çekici bir açıklama geldi.

Eylül ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki ülke arasındaki sıkıntı ile ilgili, “İnşallah Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki bu sıkıntı, bu koridorlarının açılması vesilesiyle aşılmış olur” sözlerine yanıt Ermenistan’dan geldi.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Armen Grigoryan, yerel basına konuştu ve böyle bir koridorun açılması için şartları olduğunu söyledi.

“KORİDOR AÇILABİLİR AMA…”

Grigoryan, Ermenistan sınırları içinde kontrolünü yönetemedikleri bir koridor olmayacağını söyleyerek, “Erivan, Azerbaycan ve Türkiye’nin kullanabileceği bir koridor açabilir fakat bu yollar Ermenistan’ın kontrolü altında olacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel olarak hangi koridoru gündeme getirdiği bilinmezken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sık sık Ermenistan’ın güneyi ile Azerbaycan’ın batısını birbirine bağlayacak Zengezur Koridoru’nu gündeme getiriyordu.

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