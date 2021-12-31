Ermenistan’dan Türkiye adımı: 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak

Uzun süredir gergin olan Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde bir süredir normalleşme süreci yaşanıyor. En son Ermenistan'dan Türkiye'ye yönelik önemli bir ticaret hamlesi geldi.

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2021 yılında ilişkilerde karşılıklı normalleşme yönünde adım atan Türkiye ve Ermenistan’dan yeni bir ticaret hamlesi geldi.

Fransa merkezli AFP’nin haberine göre, Ermenistan tarafından bugün yapılan açıklamada, 1 Ocak’tan itibaren Türk mallarına uygulanan ambargonun kaldırılacağı açıklandı. Öte yandan iki ülkeden yetkili isimlerin Ocak ayında bir araya gelebileceği bilgisi paylaşıldı.

‘AMBARGOYU UZATMAMA KARARI ALDIK’

Ermenistan Ekonomi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türk malları ithalatına yönelik ambargonun uzatılmaması kararı alınmıştır” denildi. Türkiye’nin Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan’a verdiği destek nedeniyle 1 Ocak 2021’de Türk mallarına altı aylığına ambargo kararı alan Ermenistan hükümeti, Haziran ayında ambargoyu altı ay daha uzatmıştı.

İki ülkenin ilişkileri ‘sözde Ermeni soykırımı’ iddiaları nedeniyle yıllardır gergin. Türkiye’nin geçtiğimiz yıl Dağlık Karabağ’da Azerbaycan’a verdiği destek nedeniyle ilişkiler daha da kötü bir hale geldi. Rus arabuluculuğundaki bir ateşkesle bölgedeki durum kontrol altına alınırken bu ay başında Türkiye ve Ermenistan, ilişkilerin normalleşmesi için çalışmak üzere özel temsilciler atadı.

Türkiye’yi eski Washington büyükelçisi Serdar Kılıç temsil ederken, Ermenistan da Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan’ı özel elçi olarak atadı.

Türk ve Ermeni şirketleri de İstanbul ile Erivan arasında charter seferleri için izin başvurusunda bulundu.

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