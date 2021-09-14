Esad ve Putin yıllar sonra görüştü: Türkiye karşıtı açıklamalarda bulundular

Rusya Devlet Başkanı Putin, 2015'ten beri ilk kez Suriye lideri Esad'ı Moskova'da ağırladı. Putin, Türkiye ve ABD'yi eleştiren açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

2011’den beri krizin ve kaosun bitmek bilmediği Suriye’de tansiyonu yükseltecek bir gelişme Rusya’nın başkenti Moskova’dan yaşandı…

Bugün uluslararası ajansların “son dakika” ibaresiyle servis ettiği gelişmede Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya’nın başkenti Moskova’da Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le bir araya geldi. 2015 yılından beri Esad’ı ilk kez Moskova’da ağırlayan Putin, Suriye’deki yabancı güçleri ve dolaylı bir şekilde de Türkiye ve ABD’yi sert bir dille eleştirdi.

En son 2018 yılında Karadeniz kıyısındaki Soçi kentindeki yazlık konutunda Esad’ı ağırlayan Putin’in açıklamaları gündem oldu.

PUTIN İSİM VERMEDİ AMA…

Suriye’nin kuzeyi ve kuzey batısında Türk güçlerinin hakimiyetinin devam ettiği ve ülkenin doğu ve kuzeydoğusunda da ABD destekli grupların hakimiyetinin sürdüğünü hatırlatan Reuters, Putin’in sert açıklamalarına da yer verdi.

Putin, “Teröristler uzun süreli çok ciddi zararlar verdi ve sizin yönettiğiniz Suriye hükümeti topraklarınızın yüzde 90’ını kontrol altına aldı” yorumunu yaptı. Putin ayrıca Esad’a, bölgedeki güçler ile ilgili olarak, “Herhangi bir Birleşmiş Milletler kararı olmadan Suriye’de bulunan yabancı güçler” yorumunu yaptı. Putin, “Birleşmiş Milletler (BM) kararı olmadan Suriye’ye gönderilen yabancı askerlerin ülkenin tamamı üzerinde Suriye hükümeti tarafından hakimiyet kurulmasına engel oluşturduğunu” söyledi.

“GÜNDEM TERÖRİSTLERİN KONTROLÜNDEKİ TOPRAKLARIN KURTARILMASI”

Kremlin tarafından yapılan açıklamada Putin’in ayrıca Mayıs ayında yapılan seçimi kazanarak dördüncü dönemine başlayan Esad’ı tebrik ettiği de vurgulandı.

Esad’ın ise Rus lidere, “Suriye’ye insani yardım ve terörizmin yayılmasını engelleme çabaları” için teşekkür ettiği belirtildi. Esad’ın ayrıca, Suriye’deki işgal altındaki toprakların özgürleştirilmesinde Rus ve Suriye ordusunun ortak başarısı olduğunu dile getirdi.

Suriye devlet haber ajansı SANA’da yer alan haberde Putin ve Esad’ın Suriye ve Rusya ordusu arasındaki işbirliğini “terörle mücadele ve halen terör örgütlerinin kontrolünde bulunan toprakların kurtarılması için” nasıl geliştirebileceklerini görüştükleri ifade edildi.

İlginizi Çekebilir Putin, Esad'ı ağırladı: Yabancı askerler engel