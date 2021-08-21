Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Gani’nin kardeşi Taliban’ı destekliyor iddiası

Afganistan'da kaçak Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin kardeşi Hashmat Ghani Ahmadzai'nin Taliban'a bağlılığını açıkladığı öne sürüldü.

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Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeyi terk eden eski Cumhurbaşkanı Gani’nin kardeşi Hashmat Ghani Ahmadzai ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Bölgedeki yerel muhabirler, Ahmadzai’nin Taliban lideri Halil-ur-Rahman ve din âlimi Müftü Mahmood Zakir’i ile bir araya geldiğini ve Ahmadzai’nin onlara bağlılığını açıkladığını öne sürdü.

Yerel medyada bu görüntüler servis edildi;

طالبان کا کہنا ہے کہ @ashrafghani کے بھائی حشمت غنی احمد زئی نے طالبان کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ طالبان رہنما خلیل الرحمٰن اور دینی عالم مفتی محمود ذاکری اس موقع پر موجود ہیں۔ ویڈیو مفتی ذاکری نے جاری کی ہے۔ pic.twitter.com/MmBIsRqwa4 — Tahir Khan (@taahir_khan) August 21, 2021

Eşref Gani, Pazar günü Taliban’ın başkent Kabil’i kuşatmasının ardından ailesiyle birlikte Afganistan’dan kaçmıştı.

BAE’den gelen bir video mesajında Eşref Gani, Afganistan’dan ‘nakit dolu arabalarla’ ayrıldığı iddiasını reddederken, Kabil’den ‘kan dökülmesini önlemek’ için kaçtığını söyledi.

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