Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Gani’nin kardeşi Taliban’ı destekliyor iddiası
Afganistan'da kaçak Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin kardeşi Hashmat Ghani Ahmadzai'nin Taliban'a bağlılığını açıkladığı öne sürüldü.
Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeyi terk eden eski Cumhurbaşkanı Gani’nin kardeşi Hashmat Ghani Ahmadzai ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Bölgedeki yerel muhabirler, Ahmadzai’nin Taliban lideri Halil-ur-Rahman ve din âlimi Müftü Mahmood Zakir’i ile bir araya geldiğini ve Ahmadzai’nin onlara bağlılığını açıkladığını öne sürdü.
Yerel medyada bu görüntüler servis edildi;
Eşref Gani, Pazar günü Taliban’ın başkent Kabil’i kuşatmasının ardından ailesiyle birlikte Afganistan’dan kaçmıştı.
BAE’den gelen bir video mesajında Eşref Gani, Afganistan’dan ‘nakit dolu arabalarla’ ayrıldığı iddiasını reddederken, Kabil’den ‘kan dökülmesini önlemek’ için kaçtığını söyledi.