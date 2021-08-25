Eski bakan yayınladı: Taliban, çocukları da infaz ediyor

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'la ilgili korkunç iddialar gelmeye devam ediyor. Afganistan'ın eski İçişleri Bakanı Mesud Andarabi, Taliban'ın ülkedeki infazlara devam ettiğini ve kurbanlar arasında çocukların da olduğunu öne sürdü.

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Afganistan’ın eski İçişleri Bakanı Mesud Andarabi, Taliban’ın ülkedeki infazlara devam ettiğini ve kurbanlar arasında çocukların da olduğunu açıkladı.

Andarabi, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Taliban militanları tarafından öldürüldüğü iddia edilen küçük bir çocuk da dahil olmak üzere insanların korkunç fotoğraflarını yayınladı.

‘DİRENİŞ DEVAM EDECEK’

Andarabi, geçen hafta başkent Kabil’i ele geçiren Taliban’ın ‘küçük çocukları ve yaşlı vatandaşları terörize ederek insanları yönetmeye çalıştığını’ iddia etti. Ancak, Taliban’ın bu tür yöntemlerini kullanarak ‘ulusu yönetemeyeceğini’ de sözlerine ekledi.

Eski bakan, Taliban’a karşı olan direnişin artarak devam edeceğini savundu.

Öte yandan, ülkelerin Afganistan’dan tahliye süreçleri devam ediyor. Taliban sözcüsü dün yaptığı açıklamada, tahliyelerin 31 Ağustos’a kadar sürebileceğini, bu tarihin ‘kırmızı çizgileri’ olduğunu belirtti.