Eski Danimarka Başbakanı’ndan Eski Fransa Cumhurbaşkanı’na taciz suçlaması

Danimarka eski başbakanı Helle Thorning-Schmidt, 1974-1981 yılları arasında Fransa'da Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Valery Giscard d'Estaing'in kendisini taciz ettiğini açıkladı.

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Eski Danimarka Başbakanı Helle Thorning-Schmidt, 1974-1981 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanı olan Valéry Giscard d’Estaing’i 2000’li yılların başında Kopenhag’daki Fransız Büyükelçiliği’nde bir akşam yemeğinde kalçasına dokunmakla suçladı.

Eski Cumhurbaşkatı D’Estaing tacizle suçlandığı zaman 70’li yaşlarının sonlarındaydı, ancak Avrupa Konvansiyonu’nun başkanı olarak hala aktif siyasette rol alıyordu. Eski Fransa Cumhurbaşkanı geçtiğimiz Aralık ayında 94 yaşında hayatını kaybetti.

İDDİALARA KARŞI ÇIKMIŞLARDI

D’Estaing, ölümünden önce birçok kadın tarafından uygunsuz davranışlarda bulunmakla suçlanmış, ancak Eski Cumhurbaşkanı’nın avukatları bu iddialara şiddetle karşı çıkmıştı.

Daily Mail’in haberine göre eski sosyal demokrat lider, anılarını kaleme aldığını ‘The Blonde’s Considerations’ isimli kitabında eski Fransa Cumhurbaşkanı ile arasında geçenleri anlattı. 2002 veya 2003 yılında Kopenhag’daki Fransız büyükelçiliğinde bir akşam yemeğinde bir araya geldiklerini anlatan Schmidt, “Giscard d’Estaing masanın altından kalçama dokundu. Bu tamamen delice bir andı. Kendime neler olduğunu sordum, yer değiştirdim ve her şey bitti” dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şimdi 54 yaşındaki eski başbakan, söz konusu taciz ile ilgili Danish Ritzau’ya verdiği demeçte, “Bu günlerde cinsel taciz olarak görülüyor. O zamanlar ise böyle değildi. Farklı bir zamandı, ama bunu uygunsuz olarak görmüştüm ve beni çok kızdırmıştı” diye konuştu.

Paris savcılığı da 94 yaşındaki eski Fransa Cumhurbaşkanı Valery Giscard d’Estaing hakkında cinsel taciz soruşturması başlatıldığını duyurmuştu.

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