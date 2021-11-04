Eski NATO Genel Sekreteri: Putin birliğin bir parçası olmak istiyordu

Eski NATO Genel Sekreteri George Robertson, Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında şaşırtan iddialarda bulundu. Robertson, Putin'in "önemli olmayan birçok ülke ile" aynı çizgide yer almamak için NATO'ya katılmak istediğini dile getirdi.

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NATO’da 1999-2003 yılları arasında genel sekreter olarak görev yapan George Robertson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Robertson, Putin iktidara geldikten sonra yaptıkları ilk toplantıda, Rusya’nın Batı Avrupa’nın bir parçası olmasını istediğini açıkça belirttiğini söyledi.

Robertson, 2000 yılında Rusya cumhurbaşkanı olan Putin ile yaptığı bir görüşmeyi, “Putin dedi ki: ‘Bizi ne zaman NATO’ya katılmaya davet edeceksiniz?’ Ve ben şöyle cevap verdim ‘Eh, insanları biz davet etmiyoruz. NATO’ya katılın, NATO’ya katılmak için önce başvurmalısınız.’ Ve o da dedi ki: ‘Önemli olmayan pek çok ülke ile aynı çizgide değiliz'” sözleriyle anlattı.

Eski NATO Genel Sekreteri, CNN muhabiri Michelle Kosinski ve eski MI6 şefi Richard Dearlove tarafından yayınlanan bir programa katıldı ve burada Putin’in ilk dönemlerinde NATO’ya katılmak istediğini vurguladı. İngiliz The Guardian gazetesi de Putin’in 2000 yılında iktidara gelmesinden kısa süre önce BBC ile söyleşisinde NATO’ya olası katılımı reddetmediğini hatırlattı. Putin, BBC’ye yaptığı açıklamada, ‘Rusya’nın görüşlerinin eşit bir ortak olarak dikkate alınması halinde’ ittifaka katılabileceklerini ve ‘NATO’yu bir düşman olarak görmekte zorlandığını’ belirtmişti.

Putin, “Rusya Avrupa kültürünün bir parçasıdır. Ülkemi, Avrupa’dan ve genellikle ‘uygar dünya’ diye andığımız şeyden izole bir halde düşünemiyorum” ifadelerinde bulunmuştu.

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