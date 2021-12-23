Eski Tunus Cumhurbaşkanı Marzuki’ye gıyaben 4 yıl hapis cezası

"Devletin güvenliğini baltalamaktan" suçlu bulunan Marzuki, kararı reddettiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Tunus mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Munsif Marzuki’yi devletin güvenliğine saldırmak suçundan gıyaben dört yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, Fransa'da yaşayan 76 yaşındaki Marzuki’yi “devletin güvenliğini baltalamaktan” ve “diplomatik zarara neden olmaktan” suçlu buldu.

Marzuki, hapis kararının “Anayasayı deviren gayrimeşru bir başkan tarafından verildiğini söyleyerek” hükmü reddettiğini söyledi.

Marzuki, ekim ayında Paris’teki bir gösteri sırasında Tunus'un şu anki Cumhurbaşkanı Kays Said’e atıfta bulunarak, Fransız hükümetine Tunus’taki mevcut yönetime destek vermeme çağrısı yapmıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı Said’in temmuz ayında başbakanı azlederek Meclis’in çalışmalarını askıya alması, Arap Baharı’nın doğum yeri olan ülkede belirsizliğe yol açmıştı. Bazı kesimler bu adımı darbe olarak nitelemişti.

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