Eski üst düzey Suudi yetkilinin kızı: Beni öldürmek için İstanbul’a göndereceklerdi

Eski üst düzey Suudi istihbarat yetkilisi Saad El Cebri'nin kızı Hissah Al-Muzaini, CNN International'a yaptığı açıklamada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman hakkında inanılmaz iddialar ortaya attı. Al-Muzaini, Cemal Kaşıkçı gibi İstanbul'a sürülmek istediğini ve burada ölümünü planladıklarını öne sürdü.

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Eski üst düzey Suudi istihbarat yetkilisi Saad El Cebri’nin kızı Hissah Al-Muzaini, CNN International’a yaptığı açıklamada Riyad yönetiminin kendisini Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’da öldürüldüğü konsolosluğa sürdürmek istediğini öne sürdü. Al-Muzaini Çarşamba günü CNN’den Christiane Amanpour’a yaptığı açıklamada, “Beni İstanbul’daki Suudi Arabistan konsolosluğuna göndermeye çalıştılar. Gitmediğim için şanslıyım, yoksa çocuklarımın anne ve babası olmayacaktı” dedi.

Al-Muzaini’nin ailesi daha önce de benzer iddialarda bulunmuştu, konuyla ilgili dava açılmıştı. Davaya göre, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman “Dr. Saad’ın kızı Hissah Al-Muzaini’yi İstanbul’daki Suudi konsolosluğuna göndermeye çalıştı.” Olayla ilgili CNN International’ın ulaşmaya çalıştığı yetkililerden resmi bir açıklama yapılmadı.

VELİAHT PRENS HAKKINDA KORKUNÇ İDDİALAR

Cebri, Muhammed bin Selman'ın, İstanbul'da öldürülen tanınmış Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'deki korkunç cinayetini organize ettiğini öne sürerken bu olaydan günler sonra Veliaht Prens'in kendisini de öldürtmek üzere Kanada'ya bir ölüm mangası gönderdiğini ileri sürdü. Cebri, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın kendisini öldürtmek için plan kurmasının ardından çocuklarının Riyad yönetimi tarafından zorla hapse atıldığını dile getirdi. iki çocuğu Sarah ve Omar’ın hala hapiste olduğunu öne sürdü.

Amanpour’a konuşan Al-Muzaini, babasının iddialarını yineledi ve eşinin de Riyad hükümeti tarafından kaçırıldığını iddia etti. Al-Muzaini, Son dört yıldır gerçek bir kabus yaşıyoruz. Kendinizi hayal edin, babanız ölüm timlerinin hedefi oldu, kardeşleriniz hapsedildi ve hiç yapmadıkları şeylerle suçlandılar… eşiniz hapsedildi, kaçırıldı ve ardından işkence gördü.”

EŞİ DE KAÇIRILIP İŞKENCE GÖRDÜ

Reuters’e göre, Al-Muzaini’nin kocası Salem geçtiğimiz yıl tutuklandı. Al-Muzaini, Amanpour’a kocasının 2017’de Riyad’daki Ritz-Carlton’da gözaltına alındıktan sonra işkence gördüğünü söyledi. Al-Muzaini’ye göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, yaklaşık 200 Suudi kraliyet yetkilisini gözaltına aldı.

Al-Muzaini, “Korku içinde yaşıyoruz. Her zaman omzumuzun üzerinden bakıyoruz. Kendimizi güvende hissetmiyoruz. Bunun gibi insanlar aile bireylerini kovalarken, ölüm mangaları gönderirken ve elçilik ve konsolosluklarda insanları öldürürken nasıl güvende hissedebiliriz bilmiyorum. ” dedi.

SUUDİ ARABİSTAN’DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

CNN, Al-Muzaini’nin iddialarıyla ilgili olarak Washington’daki Suudi Büyükelçiliği ve Suudi Dışişleri Bakanlığı’na defalarca ulaşmaya çalıştıklarını ancak kimsenin yorum yapmadığını açıkladı.

Al-Muzaini Amanpour ile yaptığı söyleşi sırasında ABD Başkanı Joe Biden’a “yaşananlara müdahale etmesi ve ailemizi kurtarmamıza yardım etmesi için” çağrıda bulundu.

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