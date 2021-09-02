Facebook’a şok suçlama: 6 Ocak’tan binlerce paylaşım kayboldu

Sosyal paylaşım platformu Facebook, çok ciddi bir suçlama ile karşı karşıya... ABD Başkanı Trump'ın kışkırtmasıyla 6 Ocak 2021'de Kongre binasının basılması sürecinde binlerce paylaşımın Facebook'tan silindiği belirtildi.

Sozcu.com.tr

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ABD’de 6 Ocak 2021’de Washington’da Kongre binasına yapılan kanlı baskın sonrasında soruşturma devam ederken Facebook ile ilgili çok çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Facebook’un geliştirdiği ve bilim insanları ve uzmanlar için geliştirilen şeffaflık platformu Crowdtangle’dan 6 Ocak 2021 öncesinden ve 6 Ocak 2021 sonrasındaki binlerce paylaşımın silindiği ve bu paylaşımlara erişimin engellendiği ortaya çıktı.

New York Üniversitesi’nden ve Grenoble Alpes Üniversitesi’nden bilim insanları ve akademisyenler olayların tırmanmasına sebep olabilecek paylaşımlardan kişisel paylaşımlara kadar binlerce paylaşımın silindiğini açıkladı.

FACEBOOK: TEKNİK ARIZA OLMUŞ

Politico’ya açıklama yapan Facebook, teknik bir arıza yaşandığını açıklasa da akademisyenler henüz Facebook’un bu paylaşımları geri getirmediğini duyurdu.

Bu gelişmeler yaşanırken ABD’li yetkililer bugün Facebook’tan o gün gerçekleşen yazışmaları ve paylaşımlarla birlikte verileri ve dokümanları talep etti. 5 kişinin yaşamını yitirdiği olaylarda Facebook’ta yayılan yanlış bilgilerin etkisi de mercek altına alınacak.

New York Üniversitesi’nde görevli akademisyen Laura Edelson, “Eğer Facebook bunu biliyorsa ve kimseye söylemediyse, akademisyenler ve araştırmacılar bu durumdan dolayı çok endişelenmeli” dedi. Akademisyen Facebook’un şeffaf davranmadığını ve verileri gizlediğini iddia etti.

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