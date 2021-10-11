Facebook’tan itiraf gibi geri adım: Daha şeffaf olacağız

Geçmişte şeffaf olduklarını sık sık dile getiren Facebook'un tepe yöneticileri ilk kez çok net bir U-dönüşü yaptı.

Sozcu.com.tr

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Hakkında son günlerde çok sayıda eleştirinin olduğu Facebook’tan üst düzey bir geri adım geldi. Facebook’un üst düzey yetkililerinden olan ve aynı zamanda şirketin Küresel İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev alan Nicke Clegg, ABD basınına konuştu.

Daha önce Facebook’un şeffaf olduğunu ve 6 Ocak 2021’de yaşanan Senato baskını gibi olaylardan sorumlu tutulamayacağını söyleyen Clegg, “Biz elbette kendimizi daha önce olmadığımız kadar şeffaf hale getireceğiz ki insanlar bize güvensin” dedi. Clegg, “Özellikle gençleri Facebook, Instagram ve WhatsApp’taki zararlı içeriklerden uzak tutmak için yeni sistemler getireceğiz. Ayrıca internet mahremiyeti konusunda da daha sıkı önlemler alacağız” dedi.

Clegg, “Başarıyla birlikte, sorumluluk, eleştiri ve denetlemenin de geldiğini fark ettik. Biz ebeveynlere, çocuklarının internette neler yaptıklarını izlemelerini istiyoruz. Onlara daha fazla kontrol vermek istiyoruz. ABD’de ve diğer bölgelerde Facebook kullanan çok sayıda insan daha çok arkadaşını görmek istiyor, daha az siyaset istiyor” dedi.

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