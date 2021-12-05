Financial Times’tan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu analizi

İngiltere'nin saygın gazetelerinden Financial Times, Türkiye'de son dönemde yaşananları mercek altına aldığı kapsamlı bir analiz-haber yayınladı. Gazeteye konuşan Kılıçdaroğlu, "İstanbul'u kazanmak deneme çalışmasıydı" dedi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’de son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanma ve kriz büyürken İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Financial Times kapsamlı bir haber-analiz yayınladı… Gazete, Türkiye’de muhalefetin son dönemde bir birlik oluşturduğuna dikkat çekerken, “Muhalefet lideri, Erdoğan’ı zorlamak için olağandışı biri birliğin oluşturulmasına yardım ediyor” başlığını kullanırken, “Kılıçdaroğlu’nun CHP’si ve rakip partiler derin ayrılıkları kenara bırakarak Cumhurbaşkanı’nı yerinden etmek için güçlerini birleştirdi” yorumuna yer verdi.

“YILLARCA ELEŞTİRİLİYORDU”

Yıllardır Kılıçdaroğlu’nun uysal ve sakin konuşması sebebiyle eleştirildiğine dikkat çeken gazete, “Fakat CHP’nin lideri son dönemde yeni bir cesaretin tadına vardı. Cuma günü TÜİK’e gitti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı suçladı. Ülke ekonomik krizin pençesindeyken, çift haneli enflasyon ve TL’nin değer kaybetmesiyle Kılıçdaroğlu, muhalefet partileriyle oluşturduğu birliğin, Erdoğan ve onun müttefiklerinin oylarından daha fazla olduğunu gördü. Bu koalisyon, 2023’te ya da daha erken yapılabileceği konuşulan seçimlerde Cumhurbaşkanı’nı yenebileceklerine ikna oldu” yorumunu yaptı.

Gazeteye konuşan 72 yaşındaki Kılıçdaroğlu, “Bizim ülkeyi yönetme kapasitesini ciddi anlamda kaybetmiş bir hükümetimiz var. Toplumun büyük bir kısmı bu insanların gidici olduğunu görüyor” dedi. Financial Times, Kılıçdaroğlu için, “Ulusalcılar, Kürtler, solcular, sağcılar, laikler ve muhafazakarlar tarafından bariz bir aday değil. Fakat 20 yıldır Erdoğan ve AKP’ye karşı başarılı olamayan Kılıçdaroğlu, bu pek de mümkün olmayan grubun arkasındaki mimar olarak öne çıktı” yorumunu yaptı.

Erdoğan’a karşı partilerin bir araya ilk olarak 2017’de düzenlenen referandumda geldiğine dikkat çeken gazete, “O dönemde referandumu az farkla kaybettiler fakat iki yıl sonra yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara’da Erdoğan’ın 25 yıllık etkisini sona erdirdiler. Erdoğan, onları ideolojik fay hatlarını ortaya çıkararak dağıtmaya çalıştı ama onlar parlamenter sisteme geri dönerek, ekonomiye odaklanarak bir arada devam etmeye karar verdi” ifadesine yer verdi.

“ERDOĞAN GÖREVİ BIRAKMAK İSTEMEYECEK AMA…”

Gazete, son dönemde ekonomik krizin arttığını ve bu durumun AKP’ye desteği azalttığına dikkat çekerken, “Anketlerde şu an AKP’ye desteğin yüzde 30’ların üzerinde olduğunu görüyoruz. 2011’deki seçimlerde bu yüzde 50’lerdeydi” yorumunu yaptı.

Financial Times’a konuşan Kılıçdaroğlu, “Çok büyük işsizlik var, hayat pahalılığı arttı, insanlar ay sonunu getiremiyorlar. İnsanlar bir çıkış noktası arıyor ve doğal olarak da bu siyasetten geçiyor” dedi.

Yerel seçimlerde Erdoğan’ın İstanbul’daki seçimlere itiraz ettiğine dikkat çeken Financial Times’a Kılıçdaroğlu, “Erdoğan’ın İstanbul’daki seçimlere itiraz etmesi ikinci seçimde daha farklı bir şekilde kazanmaya sebep oldu. Seçimi kaybederse barış içinde görevi bırakması gerekiyor. İstanbul’u kazanmak deneme çalışmasıydı. O gücü bırakmak istemeyecek fakat biz onu çıkaracağız. Biz ülkeyi, öfke, intikam ve garezle yönetmeyeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanlığına aday olup olmamakla ilgili ise Kılıçdaroğlu bir açıklama yapmazken, “Şu an mutfakta bir yangın var. Herkes çaresizce kaçmaya çalışıyor” dedi.

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