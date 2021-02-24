Financial Times’tan Uygur Türkleri analizi: Türkiye’nin eli kolu bağlı

Çin’in Uygur Türklerine yönelik Sincan’da yıllardır devam eden sistematik baskı ve şiddeti uluslararası medyanın da gündeminden düşmüyor. İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye ve Çin arasındaki ilişkilerle, Uygur Türklerinin durumuna ilişkin kapsamlı bir haber hazırladı.

Türkiye’nin yaşananlara karşı gösterdiği tepki karşısında ülkede bulunan Uygur Türklerinin endişeleri olduğu belirtilirken, bu ay Ankara’daki Çin Büyükelçiliği önünde beş gün gösteriler düzenlendiği ifade edildi. Altıncı günden itibaren polisin göstericilere müdahale ettiği, Türkiye’nin Uygur Türklerinin haklarını savunmakla Çin’le ilişkilere zarar vermemek konusunda zorlu bir denge kurmaya çalıştığı aktarıldı.

Yazıda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini dünyadaki ezilen Müslümanların sesi olarak gördüğünü, ancak gerek corona virüsü aşısı anlaşması, gerekse ticaret anlaşmaları ve yatırımların elini zorlaştırdığı belirtildi.

İSTİYORLAR AMA YAPAMIYORLAR

2011 yılında üniversite eğitimi için Türkiye'ye gelen ve bir daha da geri dönmeyen 29 yaşındaki Jevlan Shirmemmet’in sözleri de yazıda dikkat çeken bölümlerden. Annesi 2018 yılının başından bu yana Sincan’dan esir tutulan Shirmemmet, “Türkiye’nin bizim yanımızda durmak istediğini biliyoruz, bunu hissediyoruz. Ama bunu yapamıyorlar. Elleri kolları bağlıymış gibi hissediyoruz” dedi.

Makalede, Ankara Üniversitesi Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Merthan Dündar’ın görüşlerine de yer verildi. Dündar, “Onlar Müslüman, onlar Türk ve Türk seçmeni bu konuda oldukça hassas. Hükümet Çin’le çok yakın ilişkiler kuramıyor. Ancak tüm ipleri de koparmak istemiyor” ifadelerini kullandı.

‘ANKARA’DAN SES ÇIKMADI’



Hükümetin söz konusu sorunda muhalefet partilerinin de yoğun eleştirisi altında olduğunu yazan Financial Times, İyi Parti lideri Meral Akşener’in sözlerini aktardı. Akşener’in geçen ay yaptığı bir konuşmada, “Avrupa ve ABD, Uygur kardeşlerimize yapılan zulme karşı konuştu. Ancak Ankara’dan hala bir ses çıkmadı” diye konuştuğu belirtildi.

Hükümet yetkililerinin ise buna karşın, Pekin yönetimiyle kapalı kapılar ardında iletişimin sürdüğü ve endişelerin dile getirildiğini savunduğu vurgulandı.

AŞIYI KOZ OLARAK KULLANABİLİRLER



Pandeminin iki ülke arasındaki işleri daha da karmaşık hale getirdiği anlatılan makalede, Türkiye’nin batılı şirketlerden aşı almakta zorlandığı, Çin’in CoronaVac aşısı için 100 milyon dozluk anlaşması olduğu hatırlatıldı. Uzmanlar, suçluların iadesi anlaşması isteyen Çin’in, Türkiye’yle bunu sağlayabilmek için aşı kozunu kullanabileceği öne sürülüyor. Bu durumun Türkiye’deki Uygur Türklerini endişe içine soktuğu da verilen bilgiler arasında.

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