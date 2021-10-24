Finlandiya Başbakanı Marin: Erdoğan’ın tepkisi üzüntü verici

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Osman Kavala ile ilgili ortak açıklama yapan 10 ülkenin büyükelçisinin 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi için Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na talimat vermesine tepki gösterdi.

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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, kendi ülkesinin Ankara büyükelçisi de içinde olmak üzere 10 misyon şefinin ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesinin “üzüntü verici bir durum” olduğunu söyledi.

Devlet televizyon kanalı YLE'ye açıklamalarda bulunan Sanna Marin, “Bu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sert bir tepki. Bu çok üzüntü verici bir durum. Biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına saygı gösterilmesini ve uygulanmasını önemli buluyoruz. Ve Bu yüzden bu insan hakları aktivistinin serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz.” dedi.

Euronews’ta yer alan habere göre Marin, konuyla ilgili olarak Türk yetkililerle temas içinde olduklarını ve kesin bir sonuca varmadan önce Ankara'dan daha fazla bilgi beklediklerini ifade etti.

Şu ana kadar bildiriye imza atan dört İskandinav ülkesine Türkiye'den büyükelçilerin “istenmeyen kişi” ilan edilmesi konusunda bir bilgi gelmediği bildirildi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod TV2 kanalına yaptığı açıklamada, “Konuyla ilgili arkadaşlarımızla ve meslektaşlarımıza yakın temas içindeyiz.” dedi.

Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısı yapan ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçileri, önceki gün Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

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