First Lady Macron, ‘erkek olarak doğduğu’ iddiaları için harekete geçti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, geçtiğimiz günlerde hakkında ortaya atılan erkek olarak doğduğu ve adının "Jean-Michel Trogneux" olduğu iddiaları üzerine dava açmaya hazırlanıyor.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron, erkek olarak doğduğuna ve adının Jean-Michel Trogneux olduğuna dair söylentilerin yayılmasının ardından harekete geçti.

Fransa’nın önde gelen gazetelerinden La Figaro, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 68 yaşındaki eşinin erkek olarak doğduğuna dair tuhaf söylentinin sosyal medya kısa sürede yayıldığını duyurdu.

Gazete, Macron’un ‘saçma sapan söylentilerle’ hedef alınmasının ardından, konuyla ilgili yasal işlem başlattığını açıkladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Fransa’da sosyal medyada #JeanMichelTrogneux etiketiyle şu ana kadar binlerce paylaşım yapıldığı bildirildi.

Le Figaro’ya göre First Lady, komplo teorisinin kışkırtıcılarına karşı dava açmayı ve şikayette bulunmayı planlıyor.

CNews’in bildirdiğine göre, tartışmalı teori Eylül ayında aşırı sağcı Faits et Documents dergisinde yayınlandı ve iddianın ‘birçok uzman’ tarafından desteklenen üç yıllık bir soruşturma sonucu ortaya çıktığı iddia edildi.

KISA SÜREDE İZLENME REKORLARI KIRDI

Kamuya mal olmuş kişiler hakkında bir dizi tuhaf teori yayınlayan 12 sayfalık aylık dergi, First Lady’nin Jean-Michel Trogneux adında bir adam olarak doğduğunu öne sürüyor.

Numerama’nın haberine göre, iddiaları araştırdığı belirtilen gazeteci Natacha Rey, 10 Aralık’ta YouTube’da yaklaşık dört saat süren medyum Amandine Roy’a teoriyle ilgili bir röportaj verdi.

Video silinmeden önce 470 bin izlenmeye ulaştı. Bu teori daha sonra sosyal medyada geniş yankı buldu ve #JeanMichelTrogneux geçen hafta Fransız Twitter’ında en çok tartışılan konulardan biri oldu.

OBAMA’YA DA BENZER SALDIRILAR YAPILMIŞTI

La Figaro, bu durumun ilk kez bir First Lady’nin başına gelmediğini belirtirken, 2017’de eski ABD First Lady’si Michelle Obama hakkında da benzer iddialar ortaya atıldığını vurguladı.

Tuhaf söylentinin bir sonraki Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sadece aylar önce ortaya çıkması da dikkat çekti.

Brigitte Macron tarafından ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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