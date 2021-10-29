Fırtına Girit’te can aldı: Denize düşen balıkçı kurtarılamadı

Yunanistan'ın Girit Adası’nda balığa çıkan ve fırtınada denize düşen balıkçı yaşamını yitirdi, iki balıkçı ise ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yaşar ANTER

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Girit Adası'nın Kandiye kenti yakınlarında Agi Pelagia mevkisindeki kayalıklardan balık avlamaya giden 4 amatör balıkçı kabusu yaşadı. Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda 35 yaşındaki Christos Voumvoulakis’in elindeki kamışı denize düşürdüğü ve ardından fırtınanın etkisi ile kamışı almak isterken denize düştüğü belirtildi.

Voumvoulakis’in kayalıklardan denize düşmesinin ardından sert esen fırtına ve dev dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiğini gören arkadaşlarından ikisi de suya atladı, ancak Voumvoulakis’i kurtarmaya çalışırken iki arkadaş dev dalgalar arasında yaşam mücadelesi verdi.

‘TÜM GÜCÜMÜZÜ HARCADIK’



Karada kalan dördüncü kişi ise sahil güvenlik ve arama kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Dalgalarla mücadele eden ancak bir türlü karaya çıkamayan üç balıkçı için bölgeye sahil güvenlik ve arama kurtarma ekipleri gönderildi. Bilinçsiz şekilde karaya çıkarılan üç balıkçı Kandiye Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken Voumvoulakis’un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Voumvoulakis’in denize atlayan arkadaşlarından Giorgos Galatas, yaptığı açıklamada, “Onu kurtarmak için denize atladık, ancak çok fırtına vardı. Tüm gücümüzü harcadık, yapamadık. Çok üzgünüm” dedi.