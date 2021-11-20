Fiyatlar rekor kırdı, kullanılmış yağ hırsızları türedi

Türkiye'de olduğu gibi Amerika'da da yemeklik yağ fiyatları o kadar çok yükseldi ki hırsızlar kullanılmış yağ depolarını soymaya başladı.

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Wall Street Journal’da yer alan habere göre, yemeklik yağın değerinin bu yıl keskin bir şekilde artması ve patates kızartması ve tavuk kanadı gibi yiyecekleri kızartmak için bu yağı kullanan restoranları zorluyor. Bazı restoranlar yağ depolamaya başlarken bazıları da mevcut yağları yeniden kullanılabilmesi için daha sık filtreliyor.

Ancak kullanılmış yağ kendi başına da değerli. Fiyat raporlama ajansı Fastmarkets The Jacobsen’den alınan verilere göre, dizel yakıtı yapmak için geri dönüştürülen kullanılmış yemeklik yağının fiyatı son bir yılda yüzde 80 artış gösterdi ve kilosu 0.66 dolara ulaştı.

Wall Street Journal’a göre, kullanılmış yağın satışı o kadar kazançlı hale geldi ki, hırsızlar, bu yağların depolandığı bidonlardan kızartma yağını çalıp satmaya başladı.

New York’taki Buffalo Biodiesel’in başkanı Sumit Majumdar, hırsızların sadece bir restorandan 30 bin dolar değerinde kullanılmış yağ çaldığını söyledi.

Twitter’da yağ hırsızlığı hakkında paylaşımlarda bulunan Buffalo Biodiesel şirketi, yalnızca son 24 saat içinde New York’ta yedi restorandan kullanılmış yağ çalındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi ekim ayında aylık yüzde 9,6 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye’de de yağ marketlerde sınırlı olarak satılmaya başlandı.

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