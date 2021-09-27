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Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a yumurtalı saldırı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lyon gezisi sırasında yumurtalı saldırıya uğradı.

Yayınlanma: 16:28 - 27 Eylül 2021 Güncellenme:
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a yumurtalı saldırı

Lyon’da otelcilik ve restoran sektörüyle alakalı uluslararası fuarı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yumurtalı saldırıya uğradı.

Yumurtayı fırlatan kişinin o sırada “Yaşasın devrim” diye bağırdığı belirtilirken, olayın ardından hemen odadan çıkarılarak gözaltına alındı. Görüntülerde, yumurtanın Macron’un omzundan sektiği görülüyor.

Fransa Cumhurbaşkanı kendisine yumurta fırlatan adamı görmek istediğini belirterek, “Bana söyleyecek bir şeyi varsa gelsin” dedi.

Olay, Macron’un Uluslararası İkram, Otel ve Yemek Fuarı’nın (SIRHA) stantlarını ziyareti sırasında meydana geldi.

Macron, geçtiğimiz aylarda da Tain-l’Hermitage kentinde Turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında tokatlı saldırıya uğramıştı.

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