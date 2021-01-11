Fransa Savunma Bakanı: Türkiye aylardır NATO müttefiki gibi davranmıyor

France Inter radyosuna konuşan Parly, “Resmi olarak Türkiye Atlantik İttifakı’nın bir parçası ama aylardır öyleymiş gibi davranmıyor ve bu süre boyunca NATO’da yalnız bırakıldık” dedi.

Haziran ayında Türk savaş gemilerinin bir Fransız fırkateynine radar kilidi attığı iddiasına atıfta bulunan Fransız Bakan, Akdeniz’de Fransız gemilerine karşı yapılanların rahatız edici manevralar olduğunu söyledi.

Aralık ayındaki NATO Dışişleri Bakanları toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Türkiye’nin davranışlarını onaylamadığını söylediğini aktaran Parly yine Avrupa Birliği tarafından alınan yaptırım kararı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa Birliği ile ilişkilerini ton değiştirerek sürdürmek istediğini belirtti.

Parly sözlerin somut eylemlerle desteklenmesi gerektiğini belirterek “Türk Dışişleri Bakanının ocak ayı başında samimi olması halinde Fransa ile ilişkileri normalleştirmeye hazır oluklarını” söylediğini aktardı.

ANKARA’DAN SERT YANIT

Fransız bakanın sözlerine Ankara’dan yanıt geldi… Hulusi Akar, Parly’nin sözleriyle ilgili konuştu. Akar, Fransız askeri gemisine taciz iddiası ile ilgili “Fransa Savunma Bakanı herhalde olayları karıştırdı, basına yaptığı bir açıklamada tekrar Türkiye’yi suçlayıcı bir dil kullandı. Bunu şiddetle reddediyoruz, böyle bir şey asla söz konusu değil” dedi.

Akar, “Bizim NATO ile olan ilişkimizi hiç kimse yargılayamaz. Bizim oradaki katkılarımızı herkesin görmesi, anlaması, göz ardı etmemesi lazım. Bu ne hakka ne adalete ne müttefiklik ruhuna ne de ittifakın içinde üyeler arasındaki ilişkilere uygundur” ifadesini kullandı.