Fransa’da belediyeden düğünlerde depozito önlemi

Fransa'nın Poissy şehrinde, belediye binasında düzenlenen düğün törenlerinde, çiftlerden 1000 euro depozito alınacak. Oluşacak tahribatlar bu tutar üzerinden kesilecek.

Sozcu.com.tr

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Fransa’nın Poissy şehrinde düzenlenen düğün törenleriyle ilgili yeni bir karar alındı. Belediye Başkanı Karl Olive, düğün törenlerinin büyük bölümünün yapıldığı belediye binalarında depozito uygulamasının başlayacağını duyurdu.

Olive’nin açıklamasına göre düğün töreni öncesinde 1000 euro depozito talep edilecek. Söz konusu tutar, düğünler nedeniyle oluşan tahribatın onarımında kullanılacak. Eğer düğünün düzenlendiği yer temizliğe ihtiyaç duyuyorsa 100 euro, onarım gerekiyorsa 500 euro ve tören gecikmeli düzenlenirse 400 euro kesinti uygulanacak.

Olive, Eylül ayından bu yana belediye binasında üç kez tahribat meydana geldiğini, söz konusu kararın bunun üzerine alındığını söyledi.

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