Fransa’da göçmen ve İslam karşıtı örgütü yasaklama adımı

Fransa'da cumhurbaşkanlığına aday olan aşırı sağcı Eric Zemmour'un mitingini protesto eden ırkçılık karşıtlarına yönelik saldırıların arkasından da Zouaves örgütü çıkmıştı.

Sozcu.com.tr

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Fransa hükümeti, ırkçılık karşıtlarını hedef alan saldırılardan sorumlu olduğu düşünülen göçmen ve İslam karşıtı aşırı sağcı Zouaves örgütünü yasaklamayı planlıyor.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, dün yaptığı açıklamada, Zouaves grubunu yasaklamak için süreci başlattığını duyurdu.

Ülkede gelecek nisanda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olan aşırı sağcı siyasetçi Eric Zemmour için önceki hafta pazar günü başkent Paris'te düzenlenen mitingi protesto eden ırkçılık karşıtı SOS Racisme üyeleri, aşırı sağcıların saldırısına uğramıştı. Olaylarda beş SOS Racisme üyesi yaralanmış, onlarca kişi gözaltına alınmıştı.

Polis, saldırganların büyük bölümünün Zouaves grubuyla bağlantılı olduğunun tespit edildiğini duyurmuştu.

Fransa'daki en saldırgan aşırı sağcı örgütler arasında gösterilen Zouaves, son yıllarda yaşanan birçok saldırıyla ilişkilendiriliyor.

2018 Dünya Kupası sırasında grup üyeleri, Paris'teki bir maçta Cezayir bayrağı taşıyan gruba saldırmıştı. Ülke geneline yayılan Sarı Yelekliler eylemlerine düzenlenen bazı saldırıların arkasında da Zouaves üyelerinin olduğu iddia edilmişti.