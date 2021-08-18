Fransa’da orman yangınları: Birçok yol kapatılıp 7 bin kişi tahliye edildi

Fransa'nın güneyinde birçok bölgede yaşanan orman yangınları nedeniyle 10'dan fazla yol kapatılıp 7 bin kişi tahliye edildi. Kara ve hava müdahalesiyle yangın çalışması devam ederken 5 itfaiye erinin yaralandığı açıklandı.

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Fransa’nın güneyinde birçok bölgede Pazartesi günü başlayan yangınlara karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Yangının yoğunluk gösterdiği Var bölgesindeki yangın Saint Tropez sahilinden gözlenirken dumanlar ve aktif çalışan yangın söndürme uçakları vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Yangın başladığından bu yana bölgeden 7 bin kişi tahliye edilirken, 10’dan fazla otoyol acil durum hariç kullanıma kapatıldı.

Yaklaşık 900 itfaiye erinin müdahale ettiği yangında 6 bin 700 hektarı alan küle döndü. Yangınların etkin olduğu bölgelerden olan Aude bölgesi valiliğinden yapılan açıklamaya göre 5 itfaiye eri yangın söndürme çalışmaları sırasında yaralandı.

Yolları kontrol etmek üzere toplam 120 jandarma eri görev alırken, 11 Canadair uçağı, 3 helikopter, ve 2 Dash yangın uçağı toplam 400 yangın söndürme seferi gerçekleştirdi.

Öte yandan Var bölgesinde Bormes-les-Mimosas kentinin kurtuluşunun anma törenine katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada “Ateş bize topraklarımızın, manzaralarımızın, günlük hayatımızı oluşturan pastoral yerlerin kırılganlığını ve tutuştuklarında cehennem olabileceğini hatırlatıyor.” dedi.