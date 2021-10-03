Fransa’da sağcılar karıştı: Le Pen, kızı yerine Erdoğan’ı eleştiren aşırı sağcıyı destekliyor

Gelecek yıl Nisan ayında sandığa gitmeye hazırlanan Fransa'da siyasi sahne ısınmaya başladı... Son dönemde aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan ve geçmişte Erdoğan karşıtı açıklamalarıyla da bilinen Eric Zemmour'a dikkat çekici bir destek geldi.

Sozcu.com.tr

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Geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye karşıtı açıklamalarıyla Türk kamuoyunun da yakından tanıdığı aşırı sağcı Fransız siyasetçi Eric Zemmour’un yükselişi sürüyor…

Gelecek yıl Nisan ayında seçimlere hazırlanan Fransa’da tonunu yükselten ve İslam karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen Zemmour’a dikkat çekici bir destek geldi. Zemmour’un en büyük rakibi olan sağcı siyasetçi Marine Le Pen’in babası Jean-Marie Le Pen, 63 yaşındaki siyasetçiye destek açıklaması yaptı.

LE PEN’İN HEMEN ARKASINDA

“Fransa Henüz Son Sözünü Söylemedi” isimli kitabını piyasaya süren ve kitabının tanıtımı için Fransa’da etkinliklere katılan Zemmour henüz resmi olarak adaylığını açıklamadı. Fakat hem yerel ve ulusal TV’de hem de kendi YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geliyor.

Henüz adaylığını açıklamamasına rağmen bu hafta sonu yapılan bir ankette Zemmour’a destek oranı yüzde 15 seviyesine çıktı. Bir ay önce yüzde 7’lerde olan destek oranının yaklaşık iki kat arttığı görülürken bu sonuçla, Zemmour, 53 yaşındaki aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen’in sadece 1 puan arkasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Ana akım muhafazakar siyasetçileri geride bırakan Zemmour’un önünde ise anketlere göre yüzde 24’lük bir destek oranıyla Cumhurbaşkanı Macron bulunuyor.

“İKİMİZ ARASINDA TEK FARK VAR”

Fransa’da aşırı sağın ikonik isimlerinden olan 93 yaşındaki Jean-Marie Le Pen dün Le Monde gazetesine verdiği demeçte Zemmour’u övmüştü. Le Pen, “Eric’in cesareti ve bilgisi çok nadir görülen bir şey. Eric, sağcılar arasındaki en ideal aday ve ben de elbette onu destekliyorum” dedi.

Le Pen, “Eric bariyerleri yıktı ve benim haricimde kimsenin söylemeye cesaret edemeyeceği şeyleri söyledi. Benim düşündüklerimi söyledi fakat çok daha geniş bir kitleye. Eric ile benim aramdaki en büyük fark onun Yahudi olması. Ona Nazi ya da faşist demek daha zor. Dolayısıyla bu ona daha fazla özgürlük veriyor” ifadesini kullandı.

2011 yılında babasının yerine gelen Marine Le Pen, partinin ismini Ulusal Cephe olarak değiştirmiş ve aşırı sağcı partinin bazı görüş ve düşüncelerini yumuşatmıştı. Bu durum seçmenden karşılık görememişti.

Zemmour bir süre önce, “Ülkemiz büyük bir tehlike içinde. 2050’de yarı İslam devleti olacağız. 2100’de ise İslam devleti olacağız” açıklamasını yapmıştı.

ERDOĞAN’I ELEŞTİRMİŞTİ

Zemmour geçmiş yıllarda hem Türkiye hem de Erdoğan’ı eleştirmişti. Erdoğan’ı “halife” olarak tanımlayan Zemmour, “Erdoğan bir İslamcı ve milliyetçi. Osmanlı İmparatorluğu’nu diriltmek istiyor fakat Batı’nın seküler ulus devlet modeliyle değil, halifelikle” yorumunu yapmıştı.

Türkiye ile Avrupa Birliği’nin yolunun ayrılması gerektiğini dile getiren Zemmour 2017’de, “Türkiye gerçek bir diktatörlüğe gidiyor” ifadesini kullanmıştı.

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