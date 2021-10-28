Fransa’da seçim yarışı… Macron’dan Zemmour’a mesaj: Mücadele bitmedi

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelecek yıl yapılacak seçimlerde rakibi olarak gösterilen isimlerden Eric Zemmour'a karşı mesaj içeren bir adım attı.

Sozcu.com.tr

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Fransa'da gelecek yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım sürerken, adaylar ve aday olacağı konuşulan isimler buna yönelik dikkat çeken adımlar atıyor.

Mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da onlardan biri. Geçtiğimiz günlerde suçla mücadeleye verdiği önemi göstermek için İçişleri Bakanlığı bütçesini 1.5 milyar euroya çıkarması bir seçim yatırımı olarak gösterilen Macron, bu kez rakibi olarak gösterilen isimlerden Eric Zemmour’a karşı mesaj içeren bir adım attı.

Macron, 1894 yılında Almanlara casusluk yaptığı suçlamasıyla orduya ihanet ettiği ileri sürülerek mahkum edilen Yahudi asıllı Fransız subayı Alfred Dreyfus adına kurulan müzenin açılışını yaptı.

‘HİÇBİR ŞEY TELAFİ EDEMEZ’



Antisemitizmle mücadelenin günümüzde de devam ettiğini ve Dreyfus olayının özel bir anlam taşıdığını belirten Macron, “Dreyfus ve ailesinin çektiği acıları ve karşı karşıya kaldığı adaletsizliği hiçbir şey telafi edemez. Gençlere şunu söylüyorum. Bu mücadeleyle ilgili hiçbir şeyi unutmayın. İçinde yaşadığımız dünyada bunlar sona ermedi” ifadelerini kullandı.

‘MASUM OLMAYABİLİR’



Cumhurbaşkanı Macron’un sözlerini yorumlayan Libération gazetesi, “Dreyfus Müzesi’nin açılışı, Eric Zemmour’a açık bir mesajdı” ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı gazeteci ve televizyon yorumcusu Zemmour, Dreyfus olayının halen karanlıkta kalan kısımları olduğunu ve o dönem yöneltilen suçlamalar karşısında masum olmayabileceğini söylemişti.