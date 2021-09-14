Fransa’da tecavüzle suçlanan İçişleri Bakanı Darmanin yargılanmayacak

Fransa'da tecavüzle suçlanan ve hakkında soruşturma açılan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin hakkında karar verildi. Fransız basını, Dermanin'in yargılanmamasına karar verildiğini duyurdu.

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Fransa’da tecavüz suçlamaları nedeniyle hakkında dava açılan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin hakkında karar verildi. Fransız basınındaki haberlere göre, Darmanin hakkındaki soruşturmanın tamamladığı ve yargılanmamasına verildiği belirtildi.

Hakimlerin, Paris Savcılığının konuyla ilgili son değerlendirmesinden ve tarafların görüşlerini inceledikten sonra nihai kararını vereceği kaydedildi.

Hakimlerin nihai kararında takipsizlik vermesi bekleniyor.

SORUŞTURMA 2018 YILINDA AÇILMIŞTI

Darmanin hakkında Ocak 2018’de tecavüz suçlamasıyla soruşturma açılmıştı.

Soruşturma, 2009’da Darmanin tarafından tecavüze uğradığını öne süren bir kadının Paris Savcılığına suç duyurusunda bulunmasıyla açılmıştı.

Paris Savcılığı, Şubat 2018’de Darmanin’e yönelik tecavüz suçlamasıyla ilgili soruşturmada takipsizlik vermiş ancak Paris Temyiz Mahkemesi, 9 Haziran 2020’de soruşturmanın tekrar açılmasını kararlaştırmıştı. Darmanin, suç duyurusunda bulunan kadın ile bir ilişkisi olduğunu kabul etmiş ancak tecavüz suçlamasını reddetmişti.

Darmanin, Temmuz 2020’de Başbakanlık görevine getirilen Jean Castex’in hükümetinde içişleri bakanı olarak atanmıştı.

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