Fransa’da tepki çeken karar! 22 cami kapatıldı

Fransa'nın Beauvais kentinde Bilal Camisi’nin 6 ay boyunca kapatılmasına karar verildi. Böylece ülkede kapatılan cami sayısı 22'ye yükseldi.

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Fransa'da 21 caminin kapatılmasının ardından bugün de Oise'de bulunan bir caminin kapatılmasına karar verildi.

Fransa Oise Valiliği, 14 Aralık'ta kapatılması için yasal süreç başlatılan Beauvais kentindeki 400 kişilik cemaate sahip olan Bilal Camisi’nin 6 ay boyunca kapatıldığını açıkladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Oise Valisi Pazartesi günü, Beauvais’deki Cami’nin 6 ay süreyle kapatılmasına ilişkin bir kararname yayınladı. Bu kararname 48 saat sonra yürürlüğe girecek” ifadeleri kullanıldı.

TEPKİ TOPLUYOR

Fransa'da Ağustos'ta yürürlüğe yasa, Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle ise Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplum ile sivil toplum kuruluşları tarafından eleştiriliyor.

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