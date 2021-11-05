Fransa’da tren kazası: 1 ölü

Fransa’nın Calais bölgesinde dün akşam saatlerinde bir trenin 4 göçmene çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Sozcu.com.tr

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Fransa'nın kuzeyinde bulunan Calais bölgesindeki Boulogne-sur-Mer Cumhuriyet Savcısı Guirec Le Bras, Dunkerque ve Calais arasında sefer yapan trenin 4 göçmene çarptığını açıkladı.

Yerel yetkililer Twitter’dan yaptıkları açıklamada, kuzey Fransa’da çalışan bir trenin Calais yakınlarında raylarda yürüyen bir grup göçmene çarparak bir kişinin öldüğünü ve üç kişinin de yaralandığını söyledi.

dün 18.20’de gerçekleşen kazadan sonra, trafiğin cuma sabahına kadar Calais-Dunkerque hattında askıya alınacağını belirtildi.

Savcı, trende bulunan 17 kişinin ise yaralanmadığını duyurdu. Le Bras, hayatını kaybeden ve ağır yaralanan kişilerin kimliklerinin henüz belirlenmediğini ancak hafif yaralanan 2 kişinin Eritre uyruklu olabileceğini söyledi.

Savcılık kazayla ilgili, “kasıtsız adam öldürme” suçundan soruşturma başlattı.

Kazanın yaşandığı demiryolunun göçmenler tarafından düzenli olarak bir geçiş yolu olarak kullanıldığı öğrenildi. Fransa’nın İspanya sınırına yakın Saint-Jean-de-Lüz yakınında da geçen ay yaşanan tren kazasında da 3 göçmen hayatını kaybetmişti.

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