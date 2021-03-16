Fransa’da yeni bir corona virüsü mutasyonu tespit edildi

Dün 6.471 yeni vakanın tespit edildiği Fransa’da sabah saatlerinde korkutan bir açıklama geldi…

Fransa Sağlık Bakanlığı, ülkenin Brittany bölgesinde yeni bir tür corona virüsü tespit edildiğini duyurdu. Mutasyona uğrayan corona virüsünün Lannion’daki bir sağlık merkezinde bulunduğunu ve bu vakaların kümelenmiş olduğunu açıkladı.

Yetkililer bu yeni tür mutasyona uğramış corona virüsü üzerinde incelemelere başladıklarını açıkladı. Sağlık görevlileri ilk testlerin sonucunda mutasyonun corona virüsünü daha ağır ya da daha hızlı yayılan bir türü olup olmadığının belirlenemediğini ifade etti.

KAÇ FARKLI MUTASYON GÖRÜLDÜ

Şu an resmi verilere göre en yaygın olarak görülen mutasyon Birleşik Krallık’ta görülen B.1.1.7, Güney Afrika’da tespit edilen B. 1. 351 ve Brezilya’da görülen P.1 varyantları.

Birleşik Krallık’ta görülen B. 1. 1. 7’nin diğer mutasyona uğramış corona virüslerinden daha hızlı ve daha kolay yayıldığı belirtilirken, bu yılın Ocak ayında İngiliz yetkililer bu varyantın diğer versiyonlara göre daha ölümcül olduğunu açıklamıştı. Dünyanın farklı ülkelerinde tespit edildi.

B. 1. 1. 7’den bağımsız olarak gelişen ve mutasyona uğrayan Güney Afrika varyantı ise ilk olarak 2020 yılının Ekim ayında bulundu.

Brezilya’da tespit edilen P.1 mutasyonu ise Japonya’ya giden bazı Brezilyalı turistlerde tespit edilmişti. Bu varyantın, antikorların görmesini engelleme özelliği olmasından şüphelenilecek bazı mutasyonları bulunuyor.

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