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Fransa’dan IŞİD’e büyük darbe

Fransa, 20 Aralık'ta gerçekleştirdikleri operasyonda IŞİD liderlerinden Soumana Boura'nın öldürüldüğünü duyurdu.

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Fransa’dan IŞİD’e büyük darbe

Fransa’da yapılan açıklamada, IŞİD’in liderlerinden Soumana Boura’nın Batı Afrika ülkesi Nijer’deki operasyon sırasında öldürüldüğü bildirildi.

Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, Fransa Silahlı Kuvvetleri, “Operasyon Barkhane” biriminin Nijer’de IŞİD’in önde gelen üyelerinden Soumana Boura’yı öldürdüğünü açıkladı.

Fransız ordusu, Boura’nın 20 Aralık’ta gerçekleşen bir hava saldırısında öldürüldüğünü söyledi.

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