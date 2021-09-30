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Fransa’nın eski cumhurbaşkanı Sarkozy suçlu bulundu

Fransa'nın eski cumhurbaşkanlarından Nicolas Sarkozy, 2012 yılı Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında yasa dışı harcama yapmaktan suçlu bulundu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 12:18 - 30 Eylül 2021 Güncellenme:
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Fransa’nın eski cumhurbaşkanı Sarkozy suçlu bulundu

2007-2012 yılları arasında Fransa’yı yöneten eski cumhurbaşkanlarından Nicolas Sarkozy hakkında karar verildi…

2012 yılında tekrar seçimlere giren ve François Hollande’a kaybeden Sarkozy’nin o dönem seçim bütçesinde usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti. Savcıların 1 yıl hapis cezası istediği 66 yaşındaki Sarkozy’nin karara itiraz etmesi beklendiği için şu aşamada hapis cezası olası gözükmüyor.

SARKOZY NE YAPMIŞTI?

2012 yılındaki seçim kampanyasında yasa dışı finansman sağlamakla suçlanan Sarkozy’nin o dönemde seçim sürecinde yasal sınır olan 22.5 milyon euronun yaklaşık 2 kat üzerine çıkılmasının önüne geçildiği iddia edilmişti.

Bu iddiaları reddeden Sarkozy’nin seçim kampanyası sırasında tanıtım ve halkla ilişkiler kampanyasını yürüten Bygmalion isimli şirketten sahte fatura almakla itham edilmişti. Bygmalion isimli şirketin de Sarkozy’nin masraflarını gizlemek için sahte fatura düzenlediği öne sürülmüştü.

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