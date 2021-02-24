Fransız basınından ‘Erdoğan’ iddiası

Fransız günlük gazetesi L'opinion, önümüzdeki hafta Salı günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşme gerçekleştireceğini yazdı.

Gazete haberinde, “Aldığımız bilgilere göre Emmanuel Macron ile Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki Salı günü telefon veya video konferans yoluyla görüşmesi bekleniyor. Bu görüşme, aylarca artan gerilimin ardından Fransa ile Türkiye arasındaki ilişkilerde bir yatıştırma işareti olabilir” ifadeleri kullanıldı.

MACRON, ERDOĞAN’A MEKTUP GÖNDERMİŞTİ

Geçtiğimiz ay Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilişkileri normalleştirmek için bir mektup göndermişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macron'un mektubunun içeriğinin iki ülke ilişkileri açısından olumlu olduğunu belirterek, “İlişkileri geliştirmek isteğini, Türkiye’ye atfettikleri önemi ve önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanımızla görüşmeyi de arzu ettiğini vurgulayan, güzel, pozitif, hatta bazı kısımlarında Türkçe ifadelerin bulunduğu bir mektup aldık. Cumhurbaşkanımıza takdim ettik, Cumhurbaşkanımız da ‘Memnuniyetle görüşürüz’ dedi” ifadesini kullanmıştı.

“İYİ SONUÇLAR ALACAĞIMIZI UMUYORUM”

Geçtiğimiz haftalarda ise Macron ayrıca, son haftalarda Avrupa Birliği ile ilişkilerde yeni sayfa açmak istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Batı’ya yönelik tavrını yumuşatmasından ‘oldukça memnun’ olduğunu ifade etmişti. Macron açıklamasında, “Şimdi Libya'da Türk askerlerinin çekilmesiyle, Dağlık Karabağ'da, Suriye'de ve Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesiyle iyi sonuçlar alacağımızı umuyorum” demişti.

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