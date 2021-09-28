Füze denemelerini artıran Kuzey Kore’den ABD’ye gözdağı: Düşmanlığı bırakın

Son dönemde füze denemelerine yeniden başlayan Kuzey Kore, ABD'nin politikalarını 'düşmanca' olarak niteledi.

Sozcu.com.tr

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Güney Kore ordusu, Kuzey Kore’nin doğu kıyısı açıklarında denize doğru bir füze fırlattığını açıkladı. Kuzey Kore ise ABD ve Güney Kore’ye müzakerelerin yeniden başlatılması için “düşmanca politikalardan” vazgeçmeleri çağrısını tekrarladı.

Güney Kore Genel Kurmay Başkanlığı füzenin kuzeydeki Jagang eyaletinden yerel saatle 0640’da fırlatıldığını açıklarken, Japonya savunma bakanlığı, balistik füze gibi göründüğünü açıkladı.

Kuzey Kore ve Güney Kore 15 Eylül’de balistik füze denemesinde bulunurken, iki ülke arasındaki rekabet, her iki ülkenin de giderek daha sofistike silahlar geliştirdiği silahlanma yarışına dönüşmüştü.

KARŞILIK DÜŞÜNME TALİMATI



Füze denemesinden hemen önce Kuzey Kore’nin Birleşmiş Milletler temsilcisi ABD’yi Kuzey Kore’ye yönelik düşmanca politikasından vazgeçmeye çağırmış ve hiç kimsenin ülkesinin kendini savunma ve silahları test etme hakkını engelleyemeceğini söylemişti.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, yardımcılarına Kuzey’in son adımlarını ayrıntılı analizini yapmaları ve karşılık düşünmeleri talimatı verdi.