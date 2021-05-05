G7 ülkelerinden Rusya’ya karşı ortak bildiri

İngiltere'nin başkenti Londra'da Dünyanın sanayileşmiş 7 ülkesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) katılımı ile G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı için bir araya gelen bakanlar ortak bildiri yayınladı. Bakanlar, Rusya’nın uluslararası politikalarını “yasa dışı” olarak adlandırarak, bildiride beraber mücadele vurgusu yaptı. Rusya’nın “sorumsuz ve istikrarsızlaştırıcı” davranışından derinden endişe duyduklarını ifade eden Bakanlar, Kremlin Sarayı’ndan gelen tehdide karşı koymaya yönelik toplu çabaları destekleme sözü verdi.

Bildiride, “Ukrayna sınırlarında ve yasa dışı olarak Kırım’da Rus askeri kuvvetlerinin bulunması, diğer ülkelerin demokratik sistemlerine zarar vermeyi amaçlayan kötü niyetli faaliyetleri ve kötü niyetli siber faaliyetleri nedeniyle Rusya'nın sorumsuz ve istikrarsızlaştırıcı davranış modeline devam etmesinden derin endişe duyuyoruz” ifadelerini yer verildi.

Bakanlar, “Yine de, siber güvenliği ve dezenformasyon alanları da dahil olmak üzere, kurallara dayalı uluslararası düzeni tehdit eden Rus davranışını ele almak ve caydırmak için ortak yeteneklerimizi ve becerilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

TOPLANTIYA KATILAN 2 HİNTLİ BAKAN POZİTİF ÇIKMIŞTI

G7 Ülkeleri Dışişleri Bakanlığı Toplantısı için Londra’ya gelen Hindistanlı Bakanlardan 2’sinin corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından Bakanların, karantinaya alındığı bildirilmişti. Covid-19 salgınından bu yana ilk defa yüz yüze gerçekleşen G7 toplantısına, G7 üyesi olmamasına rağmen katılmaya davet edilen Hindistanlı Bakanların, görüşmelere çevrimiçi olarak katılacakları belirtilmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kendini izole eden Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyan Jaishankar ile daha sonra çevrimiçi görüşme yapacağını belirtmiş, “Hükümet olarak elimizden geldiğince birçok işi sürdürmeye çalışmalıyız. Hindistan ve G7 ortaklarımızla bu doğrultuda önemli bir ilişkimiz var” demişti.

HİNDİSTAN-İNGİLTERE GÖRÜŞMESİ

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ile dün yüz yüze görüşme gerçekleştiren Bakan Jaishankar, Covid-19 testinin pozitif olmadığı için Bakan Patel’in karantinaya alınmayacağını düşündüğünü iletmiş, tedbirli olmak ve başkalarını riske atmamak için görüşmelerine sanal olarak devam edeceğini kaydetmişti.

İngiltere Halk Sağlığı, Hindistanlı Bakanların bu hafta yaptığı yüz yüze görüşmelerde maske taktığı ve sosyal mesafe kurallarını uyguladığı için, İngiltere heyetinin karantinaya alınmadığı belirtmişti. Halk Sağlığı, diğer tüm G7 katılımcılarının günlük olarak test edilmeye devam edeceklerini ve katı sosyal mesafe protokollerinin yürürlükte kalacağını da aktarmıştı.

Öte yandan Bakan Jaishankar, pazartesi günü ise ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de görüşme gerçekleştirmişti.